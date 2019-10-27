Николай Заварухин: «Слишком уважительно вышли играть против соперника»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:2 ОТ).

— Довольно плохое у нас было начало. Немного сонные были, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Слишком уважительно вышли играть против соперника. Потом забили важные голы. А в овертайме в нашу сторону сработало правило «не забиваешь ты — забивают тебе».

Специально готовились под «Металлург», было больше отдыха. Видно, что у соперника уже совсем другой рисунок игры, видна рука тренера. Очень здорово соперник играет в обороне. В третьем периоде полезли на ворота, стали закрывать вратаря и пришел результат. До этого помехи Кошечкину не было. В большинстве не получалось, потому что из-за травмы Пуустинена разбилось первое звено. К тому же, «Металлург» хорошо блокировал броски, шайба не доходила до ворот. Так или иначе, в большинстве должны быть исполнители. Но мы будем пробовать разные сочетания, в том числе с двумя защитниками.

Вратаря заменили, чтобы команда встряхнулась. Оба гола пропустили с пятака — Красиков в этом не виноват. Когда в первом звене меняли Михайлова на Пельтолу, ждали, что Юкка добавит движения Руохоме и они вдвоем сыграют лучше.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков