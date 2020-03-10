Николай Заварухин: «Готовили ребят к тому, что будем много играть в обороне»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итог встречи плей-офф Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (2:1, 4:1 — в серии).

— Как и все игры в этой серии, эта — была довольно тяжелая, — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ. — Мы понимали, что «Автомобилист» будет прессинговать. Готовили ребят к тому, что будем много играть в обороне. Здорово сыграли в обороне, на контратаке забили гол. Немножко подвела дисциплина. В конце второго периода получили ненужное удаление, но здорово, что выстояли и победили в этой игре и серии.

Несмотря на счет серии, игры были очень напряженные. «Автомобилист» доминировал в атаке. Хотел бы поблагодарить ребят за то, что они очень здорово сыграли в обороне — не жалели ни себя, ни соперника. Поблагодарить болельщиков за поддержку. Еще когда счет в серии был 3:0 я сказал, что исход не ясен — здесь мастеровитые ребята, которые могли решить исход в любую сторону. Здорово, что мы победили.