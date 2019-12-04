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Николай Заварухин: «Авангард» первые десять минут нас напрягал»

19:38
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Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:2).

— Понимали, что «Авангард» провел три игры на выезде, хотели сыграть с ними быстро, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Это, наверное, одна из лучших игр в атакующем плане. Забили хорошие голы. Соперник первые десять минут нас напрягал, немного тяжело входили в игру, так как команда вернулась с Запада.

Мы были в долгу перед болельщиками, последние игры дома проигрывали. Сегодня ребята показали хороший хоккей, хотел бы поблагодарить их за это. Давно думали попробовать Шарова с финнами, но не хотели разбивать второе звено. Пошли на такие меры потому что не было голов раньше. Александр добавил им мобильности. Звено стало забивать — это самое главное.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/04/460626.html

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