Николай Кулемин - о зарплатах россиян в КХЛ: "Очень много негатива. В Америке все открыто – никто никого не осуждает"

Двукратный чемпион мира, российский нападающий магнитогорского"Металлурга" Николай Кулемин​ ​считает, что российская общественность слишком негативно встретила публикации в СМИ со списками зарплат хоккеистов в КХЛ.

На момент сезона-2018/19 33-летний Кулемин входил в топ-10 самых дорогих игроков КХЛ. Спортсмен получал 165 миллионов рублей в год.

– В прошлом сезоне СМИ опубликовали зарплаты всех российских хоккеистов. Можно назвать это действие верным?

– Очень много негатива после этого полилось на игроков. Реакция общественности была неоднозначной. В Америке всегда все зарплаты в открытом доступе – никто никого не осуждает. Все люди там понимают, за что мы получаем деньги. (Алена Гребенькова)

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