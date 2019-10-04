Николай Цулыгин: «Пришлось сыграть аккуратнее и не наступать на те же грабли»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи с «Северсталью» (3:1).

— «Северсталь» — очень быстрая команда, которая играла агрессивно от обороны, выжидая свои контратаки, — приводит слова Цулыгина официальный сайт уфимцев. — Нам пришлось сыграть аккуратнее и не наступать на те же грабли, что были в поездке, когда соперник убегал и забил нам голы. Ребята — молодцы, потерпели и не обрезались, хотя в третьем периоде был момент, который подчистил Метсола. После забили в большинстве. Использовав свои моменты, мы выиграли матч. Болельщиков и команду — с победой.

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