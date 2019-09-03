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Николай Цулыгин пожаловался на перелет до Китая

18:21
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча против «Куньлуня» (3:4 Б) пожаловался на непростой перелет.

Сегодня была упорная игра, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — Чуть-чуть нас выбил из себя серьезный перелет, но, при этом, ребята — молодцы, собрались и здорово сыграли в третьем периоде и отыгрались, но к сожалению, не смогли выиграть по буллитам.

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Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-kunlun-red-star-salavat-yulaev/

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