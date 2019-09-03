Николай Цулыгин пожаловался на перелет до Китая

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча против «Куньлуня» (3:4 Б) пожаловался на непростой перелет.

— Сегодня была упорная игра, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — Чуть-чуть нас выбил из себя серьезный перелет, но, при этом, ребята — молодцы, собрались и здорово сыграли в третьем периоде и отыгрались, но к сожалению, не смогли выиграть по буллитам.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей