Николай Цулыгин: «Последний раз выигрывали у ЦСКА в Москве в 2011 году. Но на этом не зацикливались»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:2).

— Получилась интересная и быстрая игра. Хорошо, что в первом периоде смогли выстоять в меньшинстве. Но все равно пришлось отыгрываться. Хорошо, что ребята не опустили рук, отыгрались и выиграли матч за счет полной самоотдачи. На льду была настоящая команда, все отрабатывали и впереди, и сзади.

Мы знали, что в последний раз выигрывали у ЦСКА в Москве в 2011 году. Но старались на этом зацикливаться.

Не забиваем в большинстве? Нам дают не так много большинства, а те два раза, которые отыграли в этом матче, действовали здорово. Жаль, не смогли забить, не хватило последнего броска. Но был розыгрыш, и это уже радует. (Иван Шитик)