Николай Цулыгин: «Адмирал» забил три гола с контратак, которые мы организовали сами себе»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о причинах поражения матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:4 Б).

— «Адмирал» с победой, — цитирует Цулыгина официальный сайт клуба. — Игра была достаточно боевая, интрига держалась до самого конца. Хорошо, что проявили характер, смогли сравнять счет, и при 1:3 рук не опустили. Не понравилось то, что все три гола нам забили с контратак, которые мы организовали сами себе и, про которые мы говорили, показывали и все равно на них же наткнулись. Это очень не понравилось. Эти моментальные решения игроков, когда ты находишься с шайбой и у тебя доли секунды, и необходимо принять правильное решение. К сожалению, этого сделать не смогли. Надо еще работать. По буллитам — у нас опять не пошло.

«Адмирал» набрал 54 очка и занимает девятое место на Востоке. У «Салавата» 61 очко и шестое место.