Никитин рассказал залог успеха ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

«Тяжелая игра, «Спартак» здорово играл, вязкая оборона, свежести не хватало взломать ее. Парни дотерпели и дождались своего шанса. Победный гол? После Пхенчхана можно все, что угодно ожидать. «Спартак» — организованная команда, характерная, за плей-офф сражается», — сказал Никитин в интервью пресс-службе КХЛ.

ЦСКА набрал 73 очка в 47 матчах и остается лидером Западной конференции. «Спартак» потерпел третье поражение подряд и идет на 8-м месте, набрав 50 очков в 48 играх.