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Сегодня, 23:08

Никитин объяснил поражение «Локомотива» от СКА

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, каким был план на матч регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:4).

«План на игру? Забить больше, чем СКА — вот и весь план. Но мы забили меньше, поэтому и проиграли. Такие ошибки нельзя допускать, но из этого состоит хоккей. Можно планировать одно, а в итоге на льду может случиться другое. Это сегодня и случилось. Там Яшкина не должно было быть на поле, мы не должны были так ошибаться. Вот и все.

Я считаю, что три гола достаточно для победы. Пропустили легкие голы, против такой классной команды так нельзя. СКА все равно создаст моменты, но когда мы сами давали сопернику эти моменты, то трудно рассчитывать на победу", — цитирует Никитина пресс-служба официального сайта КХЛ.

После этой игры СКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Локомотив» занимает 2-е место (29 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/24/504342.html
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Игорь Никитин
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