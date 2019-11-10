Никита Язьков: «Мы же «Амур», а не «Сент-Луис». У нас свои задачи на сезон»

Нападающий «Амура» Никита Язьков поделился мнением о выступлении команды в нынешнем регулярном сезоне КХЛ.

— Сильно напрягает нынешнее турнирное положение?

— Не напрягает. На таблицу пока не особо смотрим, — приводит слова Язькова «Известия». — Сейчас очень плотный чемпионат на Востоке. Две игры выиграешь — уже в восьмерке. Мне кажется, тем интересней смотреть матчи, выходить на лед и играть, когда есть шанс в любой момент подняться.

— Когда «Металлург» и «Трактор» этой осенью оказывались внизу, некоторые их представители публично проводили параллели с «Сент-Луисом». В «Амуре» вспоминали об этом?

— Да не было никаких воспоминаний. Мы же «Амур», а не «Сент-Луис». У нас свои задачи на сезон.

— Как команда отреагировала на скандал с главным тренером Александром Гулявцевым, которого оштрафовали за угрозы сжечь машину своего пермского земляка судьи Виктора Гашилова?

— Конечно, поддержали, поскольку понимали, что он это сказал на эмоциях и ничего подобного делать не собирался. Гулявцев — хороший тренер, он же с нами в команде. Всегда должны его поддерживать и играть за него.

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