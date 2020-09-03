Никита Трямкин: «Мы пропускали атаки «Трактора», но Коварж держал «Автомобилист» в игре»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:1).

— Поздравляю всех с началом сезона, игра была хорошая, — приводит слова Трямкина официальный сайт КХЛ. — Вратарь Якуб Коварж много выручал «Автомобилист», мы пропускали атаки противника, а он держал команду в игре. Но мы смогли дотерпеть и забросить свои шайбы.

Это была 13-я подряд победа «Автомобилиста» над «Трактором»? Не могу сказать, что челябинский клуб — какой-то удобный соперник для нас. Это, прежде всего, уральское дерби, встреча двух соседей. Игра наших команд — это всегда борьба, и сегодняшняя не стала исключением. Может быть, только физическое состояние было не лучшее.