Никита Тертышный рассказал об отношении к критике его игры в составе «Трактора»
Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал, что думает о своей игре в текущем сезоне КХЛ. Чемпионат хоккеист начал с безголевой серии из 35 игр.
— С чем тогда связан прогресс в вашей игре в последних матчах?
— Отмел все то, что пишут в медиа. Конечно, читал, смотрел, и это давило. В команде от меня тоже ждут большего. И мне хочется не то, чтобы набирать очки, а помогать «Трактору», показывать игру лучшего качества. После Нового года поменял свой менталитет — и пошло на пользу, — цитирует Тертышного «РБ Спорт».
«Трактор» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 52 матчах.
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