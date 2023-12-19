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Сегодня, 14:00

Никита Квартальнов — об успехах «Лады»: «Браташа знаю давно, у него дисциплина на первом месте»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» прокомментировал успешное выступление «Лады» в нынешнем сезоне.

— Насколько «Лада» удивила?

— Они получили неплохой десант из питерского СКА в качестве обмена. Ребята, которые остались с прошлого года, получили реальный шанс в КХЛ. И те ребята, которые сейчас лидеры, у них есть определенный опыт в лиге, им есть что доказывать. Именно лидеры поняли, что от них много что зависит, поверили в себя в первую очередь и поверили в тренера. У них получается.

Олега Владимировича Браташа давно знаю. Я знаю, что там дисциплина на первом месте. Тот же Червоненко получил определенный шанс и играет практически каждый матч, забивает, выходя в четвертом звене. Коля Демидов перезагрузил карьеру. Вратарская линия у них тоже очень неплохая.

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После 41 матча «Лада» занимает четвертое место на «Востоке», набрав 50 очков.

Никита Квартальнов
КХЛ
ХК Лада
Олег Браташ
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Арбитры КХЛ во второй части сезона не будут покидать лед при тренерских запросах
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 39 24 15 50
4 Лада 41 21 20 50
5 Ак Барс 40 23 17 48
6 Трактор 40 21 19 46
7 Автомобилист 41 21 20 46
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 40 12 28 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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Авангард – Ак Барс
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
19.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
19.12 18:00
Лада – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
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Торпедо – Спартак
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
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