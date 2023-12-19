Никита Квартальнов — об успехах «Лады»: «Браташа знаю давно, у него дисциплина на первом месте»

Агент Никита Квартальнов в интервью «СЭ» прокомментировал успешное выступление «Лады» в нынешнем сезоне.

— Насколько «Лада» удивила?

— Они получили неплохой десант из питерского СКА в качестве обмена. Ребята, которые остались с прошлого года, получили реальный шанс в КХЛ. И те ребята, которые сейчас лидеры, у них есть определенный опыт в лиге, им есть что доказывать. Именно лидеры поняли, что от них много что зависит, поверили в себя в первую очередь и поверили в тренера. У них получается.

Олега Владимировича Браташа давно знаю. Я знаю, что там дисциплина на первом месте. Тот же Червоненко получил определенный шанс и играет практически каждый матч, забивает, выходя в четвертом звене. Коля Демидов перезагрузил карьеру. Вратарская линия у них тоже очень неплохая.

После 41 матча «Лада» занимает четвертое место на «Востоке», набрав 50 очков.