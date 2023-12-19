Дыняк ведет переговоры о продлении контракта с «Ак Барсом» несколько месяцев
Агент форварда «Ак Барса» Никиты Дыняка Никита Квартальнов в интервью «СЭ» рассказал о переговорах о продлении контракта с клубом.
— Насколько было приятно увидеть, что генменеджеры признали лучшим чеккером КХЛ вашего клиента Никиту Дыняка?
— Он играет в «Ак Барсе» уже давно, получает стабильное игровое время, у них очень здорово играет тройка. Наверное, одна из самых неприятных троек в лиге. Эти люди — важная боевая единица в любой команде. Дыняк вырос в хорошего хоккеиста, его стали ценить. Не просто так его вызвали в сборную. Такой путь он прошел, про него можно фильм снять документальный.
— Ведутся ли переговоры о продлении его контракта с «Ак Барсом»?
— Переговоры мы ведем около трех-чытырех месяцев, это началось с лета. Мы в хорошем диалоге, никто не торопится, все идет на позитивной ноте. Не могу сказать сроки, пока все идет хорошо.
— Контракт не на один сезон?
— Я не думаю, что это будет годичный контракт. Заинтересованность в игроке есть, меня она не удивляет. Как я уже сказал, игрок стоит этого внимания. Главное, чтобы он продолжал играть в том же духе, набирал также очки — и все будет более чем хорошо.
В текущем сезоне на счету 26-летнего нападающего 9 (3+6) очков в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
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|40
|13
|27
|31
|19.12
|16:30
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Авангард – Ак Барс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|- : -
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
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|19.12
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|
Лада – Сибирь
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Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
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|
Торпедо – Спартак
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|19.12
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Динамо Мн – Витязь
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|19.12
|19:30
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СКА – Сочи
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Динамо М – ЦСКА
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