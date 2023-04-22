Форвард СКА Никита Комаров может стать игроком «Лады»

Как стало известно «СЭ», белорусский нападающий Никита Комаров может пополнить состав «Лады».

В сезоне-2022/23 34-летний Комаров провел в регулярном чемпионате КХЛ 37 матчей за СКА и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету — 16 игр и 4 (1+3) очка.

13 апреля стало известно, что «Лада» включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.