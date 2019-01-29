Никита Гусев: "Для СКА догнать или перегнать ЦСКА не так важно, как улучшить игру"

Нападающий СКА Никита Гусев в интервью "Известиям" отметил, что команда не ставит перед собой цель обязательно выиграть Кубок континента.

– Как оцените качество игры СКА в нынешнем сезоне?

– Считаю, что наша игра немного поменялась по сравнению с предыдущими сезонами. Но мы, как и раньше, выходим на каждый матч только с одной целью – победить.

– Для вас принципиально выиграть Кубок континента, опередив ЦСКА в таблице регулярного чемпионата?

– Для нас догнать или перегнать ЦСКА не так важно, как улучшить свою игру перед плей-офф и там выступить достойно.