02:44 | Хоккей — КХЛ

Никита Гусев: "Для СКА догнать или перегнать ЦСКА не так важно, как улучшить игру"

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Нападающий СКА Никита Гусев в интервью "Известиям" отметил, что команда не ставит перед собой цель обязательно выиграть Кубок континента.

– Как оцените качество игры СКА в нынешнем сезоне?

– Считаю, что наша игра немного поменялась по сравнению с предыдущими сезонами. Но мы, как и раньше, выходим на каждый матч только с одной целью – победить.

– Для вас принципиально выиграть Кубок континента, опередив ЦСКА в таблице регулярного чемпионата?

– Для нас догнать или перегнать ЦСКА не так важно, как улучшить свою игру перед плей-офф и там выступить достойно.

Дополнительная информация

https://iz.ru/839015/aleksei-fomin/u-menia-byl-edinstvennyi-shans-probit-vrataria-sbornoi-germanii

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