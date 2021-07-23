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Нестеров подписал контракт с ЦСКА на год

17:30
Никита Нестеров. Фото ХК ЦСКА.
Никита Нестеров. Фото ХК ЦСКА.
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Защитник Никита Нестеров вернулся в ЦСКА. Хоккеист заключил контракт на один год, сообщает официальный сайт КХЛ.

Нестеров выступал за армейский клуб с 2017-го по 2020 год. Всего он провел за ЦСКА 181 матч в КХЛ, набрав 79 (17+62) очков при показателе полезности «+51» и выиграв Кубок Гагарина в 2019 году. Кроме того, в составе сборной России хоккеист в 2018 году выиграл золотые медали Олимпийских игр.

Прошлый сезон 28-летний защитник отыграл в НХЛ в составе «Калгари», набрав 4 (0+4) очка в 38 матчах.

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