Защитник Бартли вернулся в «Куньлунь»
16:37
«Куньлунь» на официальном сайте объявил о возвращении в команду защитника китайского происхождения Виктора Бартли. С 33-летним хоккеистом подписано соглашение на один сезон.
Бартли на протяжении двух сезонов выступал за китайский клуб в КХЛ. Суммарно в активе защитника 104 игры и 23 (9+14) очка.
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