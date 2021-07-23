Защитник Бартли вернулся в «Куньлунь»

«Куньлунь» на официальном сайте объявил о возвращении в команду защитника китайского происхождения Виктора Бартли. С 33-летним хоккеистом подписано соглашение на один сезон.

Бартли на протяжении двух сезонов выступал за китайский клуб в КХЛ. Суммарно в активе защитника 104 игры и 23 (9+14) очка.