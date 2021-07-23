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Tokyo 2020
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Защитник Бартли вернулся в «Куньлунь»

16:37
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«Куньлунь» на официальном сайте объявил о возвращении в команду защитника китайского происхождения Виктора Бартли. С 33-летним хоккеистом подписано соглашение на один сезон.

Бартли на протяжении двух сезонов выступал за китайский клуб в КХЛ. Суммарно в активе защитника 104 игры и 23 (9+14) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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