Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:11

«Нефтехимик» заключил контракт с тренером вратарей «Реактора» Кислицыным

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Нефтехимик» заключил контракт с голкипером Антоном Кислицыным, сообщает пресс-служба клуба. Кислицын последние три сезона работает тренером вратарей МХК «Реактор».

«К большому сожалению, с вратарями у нас в настоящее время сложилась экстремальная ситуация. По другому и не скажешь. Из пяти голкиперов, которые находятся в системе клуба, только один Ярослав Озолин полностью здоров.

В этой сложной ситуации совместно с тренерским штабом приняли  решение заявить Антона Кислицына, который последние два сезона тренирует вратарей в МХК «Реактор». Он сейчас тренируется с «Нефтехимиком», находится в хорошей физической форме.

В подобную ситуацию «Нефтехимик», если не ошибаюсь, попадал в сезоне 1998–1999 годов, когда из-за травм вратарей, команда вынуждена была внести в заявку тренера вратарей Фарита Закирова», — приводит пресс-служба слова генерального директора ООО ХК «Нефтехимик» Игоря Ларионова.

33-летний Кислицын играл за «Ижсталь», «Молот», «Южный Урал», «Дизель», а также в чемпионате Словакии за «Липтовски Микулаш».

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-podpisal-kontrakt-s-vratarem-antonom-kislitsynym/
ХК Нефтехимик
ХК Реактор
0
Читайте также
Валиева осталась на льду ради четверных во время выставления оценок. Она нарушила правила?
«Конечно, Царь!». Что пишут во Франции про игру Головина
Российский военный дважды выкинул брошенные в него гранаты ВСУ
В США назвали тягчайшее преступление Байдена
Daily Mail узнала о реакции Макрона на слова Путина о Хиросиме и Нагасаки
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павел Зубов: «Лада» уже точно идет в КХЛ, думаю, все пройдет относительно хорошо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 27 25 2 51
2 ЦСКА 25 17 8 38
3 Локомотив 26 17 9 37
4 Динамо М 27 16 11 36
5 Торпедо 26 15 11 31
6 Витязь 27 12 15 30
7 Динамо Мн 27 12 15 28
8 Спартак 27 11 16 27
9 Северсталь 27 10 17 26
10 Куньлунь 28 10 18 23
11 Сочи 25 3 22 11
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 27 17 10 37
2 Сал. Юлаев 26 16 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Сибирь 28 15 13 33
5 Адмирал 27 14 13 32
6 Авангард 27 13 14 29
7 Ак Барс 26 12 14 28
8 Барыс 27 12 15 25
9 Трактор 27 11 16 25
10 Нефтехимик 26 10 16 21
11 Амур 25 8 17 20
Результаты / календарь
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
7.11 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
7.11 19:00
Куньлунь – Сал. Юлаев
 - : -
7.11 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
7.11 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости