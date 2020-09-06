«Нефтехимик» вырвал победу в матче с «Витязем»

«Нефтехимик» обыграл «Витязь» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу игры хозяева вели 3:0, затем позволили соперникам сравнять счет, но в итоге все же смогли одержать победу. Решающий гол в активе Александра Кучерявенко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

Голы: Граборенко — 1 (Буцаев), 11:19 — 1:0. Рантакари — 1 (Шиксатдаров, Шарифьянов), 12:59 — 2:0. Волгин — 1 (бол., Порядин, Пузанов), 17:03 — 3:0. Теденбю — 1 (бол., Дэнфорт, Хультстрем), 30:25 — 3:1. Малыхин — 2 (Лугин), 50:44 — 3:2. Семин — 1 (бол., Дэнфорт, Теденбю), 57:39 — 3:3. Кучерявенко — 2 (бол., Порядин, Бикмуллин), 58:50 — 4:3.

Вратари: Барулин (59:11) — Ежов (Кочетков, 17:03, 57:00 — 57:39).

Штраф: 16 — 12.

Броски: 31 (11+7+13) — 41 (13+13+15).

Судьи: Бондарь, Оленин.

6 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».