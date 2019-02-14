"Нефтехимик" в овертайме обыграл "Сибирь"

"Нефтехимик" победил "Сибирь" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ - 5:4 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Микаэль Руохомаа. Нападающий "Сибири" Егор Миловзоров отметился 4 результативными передачами.

"Нефтехимик" набрал 52 очка и расположился на 10-м месте в Восточной конференции. "Сибирь" с 54 баллами занимает 9-ю строчку.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 5:4 ОТ (4:1, 0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Бикмуллин - 4 (Няттинен, Руохомаа), 0:25 - 1:0. Хисамутдинов - 1 (Порядин), 5:29 - 2:0. Порядин - 5 (бол., Нестрашил, Шарипзянов), 10:51 - 3:0. Хисамутдинов - 2 (бол., Нестрашил, Порядин), 16:23 - 4:0. Демидов - 8 (Саюстов, Миловзоров), 19:34 - 4:1. Комаров - 5 (бол., Саюстов, Миловзоров), 22:14 - 4:2. Саюстов - 11 (бол., Демидов, Миловзоров), 34:14 - 4:3. Комаров - 6 (бол., Миловзоров, Шаров), 55:05 - 4:4. Руохомаа - 8 (Бикмуллин), 61:14 - 5:4.

Вратари: Ежов - Красиков (Тэйлор, 10:51).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 32 (18+7+5+2) - 27 (7+11+8+1).

Судьи: Гамалей, Цыплаков.

14 февраля. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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