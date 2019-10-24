«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграла «Нефтехимику» — 1:2. У хозяев забил Илья Хохлов. У гостей отличились Мэтт Уайт и Зак Митчелл. Нижнекамцы одержали пятую победу кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Хохлов — 4 (бол.), 37:56 — 1:0. Уайт — 6 (Мерфи, Пайгин), 43:11 — 1:1. Митчелл — 6 (Уайт), 63:31 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Барулин.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 17 (6+7+4+0) — 38 (9+12+12+5).

Судьи: Ромасько, Франо.

24 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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