«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Северсталь» и одержал пятую победу подряд
21:19
«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграла «Нефтехимику» — 1:2. У хозяев забил Илья Хохлов. У гостей отличились Мэтт Уайт и Зак Митчелл. Нижнекамцы одержали пятую победу кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Хохлов — 4 (бол.), 37:56 — 1:0. Уайт — 6 (Мерфи, Пайгин), 43:11 — 1:1. Митчелл — 6 (Уайт), 63:31 — 1:2.
Вратари: Подъяпольский — Барулин.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 17 (6+7+4+0) — 38 (9+12+12+5).
Судьи: Ромасько, Франо.
24 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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