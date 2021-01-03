«Нефтехимик» всухую переиграл «Сибирь»

«Нефтехимик» отправил три безответных шайбы в ворота «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

Команда из Нижнекамска одержала вторую победу подряд, набрала 24 очка, но все равно продолжает оставаться на дне турнирной таблицы Восточной конференции.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Шиксатдаров — 4 (Абросимов, Галузин), 26:00 — 1:0. Бикмуллин — 5 (Порядин, Макмиллан), 32:53 — 2:0. Хайруллин — 10 (Попугаев, Гудачек), 54:56 — 3:0.

Вратари: Иванников (59:10 — 59:13) — Сятери.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 20 (7+7+6) — 27 (9+10+8).

Судьи: Гамалей, Спирин.

3 января. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».