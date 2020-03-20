«Нефтехимик» расторг контракты с Шарыченковым и Атюшовым

«Нефтехимик» расторг контракты с вратарем Александром Шарыченковым и защитником Виталием Атюшовым, информирует сайт клуба.

Шарыченков в прошедшем сезоне принял участие в 28 матчах, в которых одержал 8 побед и потерепел 13 поражениях. 3 матча сыграл на «ноль».

Атюшов провел 49 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+4».

«Нефтехимик» первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.