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«Нефтехимик» расторг контракты с Шарыченковым и Атюшовым

17:30

«Нефтехимик» расторг контракты с вратарем Александром Шарыченковым и защитником Виталием Атюшовым, информирует сайт клуба.

Шарыченков в прошедшем сезоне принял участие в 28 матчах, в которых одержал 8 побед и потерепел 13 поражениях. 3 матча сыграл на «ноль».

Атюшов провел 49 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «+4».

«Нефтехимик» первом раунде плей-офф Кубка Гагарина нижнекамцы встречались с казанским «Ак Барсом» и проиграли в серии со счётом 0-4.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/

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