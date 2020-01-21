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«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после его участия в ДТП

13:30
Степан Захарчук. Фото ХК "Нефтехимик"
Степан Захарчук. Фото ХК "Нефтехимик"
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«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, сообщает официальный сайт клуба.

— После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука, «Хоккейный клуб «Нефтехимик» принял решение о расторжении контракта с хоккеистом, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Захарчук на своей машине стал причиной аварии. Как сообщали очевидцы, он протаранил Hyundai Solaris, врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», а затем «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.

33-летний защитник в текущем сезоне провел 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (4+8) очков.

Дополнительная информация

https://www.hcnh.ru/news/club-life/rastorzhenie-kontrakta/

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