«Нефтехимик» расторг контракт с голкипером Гариповым

«Нефтехимик» намерен расторгнуть контракт с голкипером Эмилем Гариповым, сообщает пресс-служба клуба.

Гарипов перешел в состав «Нефтехимика» по ходу сезона?2022/23, в марте клуб продлил с ним контракт на один сезон. В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провел восемь матчей в КХЛ.

Гарипов является обладателем Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса».