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Сегодня, 17:03

Форвард «Спартака» Принс сделал предложение девушке на Красной площади

Руслан Минаев
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Нападающий «Спартака» Шэйн Принс сделал предложение своей девушке Эмили на Красной площади, сообщает пресс-служба клуба.

«Поздравляем Шэйна и его избранницу Эмили с помолвкой! Наш форвард сделал предложение своей второй половинке в самом центре столицы — на Красной площади, и она ответила ему «Да»!» — сообщает пресс-служба красно-белых.

30-летний Принс в этом сезоне провел за «Спартак» 46 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 24 (14+10) очков.

Шэйн Принс
Хоккей
ХК Спартак (Москва)
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