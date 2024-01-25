Форвард «Спартака» Принс сделал предложение девушке на Красной площади

Нападающий «Спартака» Шэйн Принс сделал предложение своей девушке Эмили на Красной площади, сообщает пресс-служба клуба.

«Поздравляем Шэйна и его избранницу Эмили с помолвкой! Наш форвард сделал предложение своей второй половинке в самом центре столицы — на Красной площади, и она ответила ему «Да»!» — сообщает пресс-служба красно-белых.

30-летний Принс в этом сезоне провел за «Спартак» 46 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 24 (14+10) очков.