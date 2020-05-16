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«Нефтехимик» подписал контракт с Граборенко

08:01
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«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Романом Граборенко, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний защитник выступал за нижнекамский клуб в 2017 году. Минувший сезон Граборенко провел в чешском клубе «Били Тигржи».

В 49 матчах регулярного чемпионата чешской экстралиги защитник набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «плюс 13» и 85 минутах штрафного времени.

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-podpisal-kontrakt-s-graborenko/

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