«Нефтехимик» подписал контракт с Граборенко

«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Романом Граборенко, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний защитник выступал за нижнекамский клуб в 2017 году. Минувший сезон Граборенко провел в чешском клубе «Били Тигржи».

В 49 матчах регулярного чемпионата чешской экстралиги защитник набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «плюс 13» и 85 минутах штрафного времени.