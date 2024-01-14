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Сегодня, 20:01

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнекамске 14 января и завершилась победой гостей — 1:0.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» (60 очков) после 50 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (51) после 52 игр идет девятым на «Востоке».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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КХЛ: «Витязь» победил «Локомотив», СКА уступил «Северстали». Результаты матчей 14 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 52 34 18 74
2 Авангард 50 34 16 71
3 Сал. Юлаев 50 31 19 65
4 Автомобилист 52 28 24 62
5 Трактор 52 28 24 61
6 Лада 52 25 27 61
7 Ак Барс 50 29 21 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 52 21 31 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Адмирал 50 15 35 41
12 Барыс 49 16 33 40
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 50 33 17 70
3 СКА 51 33 18 68
4 Спартак 52 30 22 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 49 26 23 56
8 Динамо Мн 49 22 27 49
9 Витязь 50 16 34 38
10 Куньлунь РС 52 16 36 38
11 Сочи 51 14 37 34
Результаты / календарь
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14.01 10:00
Адмирал – Сибирь
 5 : 2
14.01 14:00
Куньлунь РС – Сал. Юлаев
 3 : 5
14.01 14:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 6
14.01 17:00
Северсталь – СКА
 3 : 2
14.01 17:00
Локомотив – Витязь
 1 : 2
14.01 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 0 : 1
14.01 17:10
Динамо Мн – Трактор
 3 : 1
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