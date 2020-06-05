«Не сказал бы, что у меня был негативный опыт в клубах». Брагин прокомментировал совмещение в СКА и сборной России

Новый главный тренер СКА и сборной России Валерий Брагин прокомментировал назначение на оба поста.

— Я не сказал бы, что до этого у меня был негативный опыт в клубах. Последние два месяца я работал в СКА — окунулся в эту атмосферу. Думаю, мне удастся все совместить. Плюс в команде много кандидатов, которые могли бы играть в сборной. (Алена Гребенькова)