«Не нашел мужиков на льду». Рыспаев объяснил, почему побил хоккеистов «Куньлуня»

Хоккеист клуба «Номад» (ВХЛ) Дамир Рыспаев рассказал в интервью «СЭ», по какой причине атаковал хоккеистов «Куньлуня».

Инцидент произошел 8 августа 2016 года в начале матча на Кубок Президента Казахстана в Астане между «Барысом» и «Куньлунем». Рыспаев в одиночку побил нескольких хоккеистов китайского клуба, за что был бессрочно дисквалифицирован КХЛ. Дисквалификация была снята в конце 2017 года.

— Это надо рассматривать поэтапно, — отметил Рыспаев. — В первой игре наших значимых хоккеистов травмировали. Они выбыли на 5-6 месяцев. Перед клубом задачи стоят уже совершенно другие. Представьте: вы приобретаете довольно-таки недешевых игроков, а они на 5-6 месяцев отправляются в лазарет. Клуб в таком случае простаивает вхолостую, и финансовые проблемы, и выполнение задач под вопросом. Мне было очень обидно, и я решил, что во втором матче надо наводить порядок. Это же были товарищеские игры. Там нет никаких задач, не нужно никому ничего доказывать, нужно просто отработать связи, схемы. Летний хоккей, можно сказать. Покатались, составы накатали и расслабились. В таком матче вам ломают троих лучших игроков, которых натурализовали, и у них были задачи не только в клубе, но и в сборной. Игроки «Куньлуня» сами с клинком зашли, дверь вынесли и начали рубить. Мне это не понравилось.

— В хоккей играют настоящие мужчины — вот я и стал ловить мужиков, — сказал хоккеист. — Не нашел их на льду, но нашел на лавке. На лавке мужиком оказался администратор. Гораздо большим, чем все игроки. Помню, как он на меня злился. Меня удивило, что он был заряжен больше всех. Пацанов гоняют, а никто не может ничего противопоставить. Почему-то никто из игроков отпора не дал. До этого матча же они что-то делали, а когда появился напор — хвост поджали.



— Потом еще начали заявления писать, тягомотина какая-то, — отметил Рыспаев. — Вообще не понимал, что происходит с хоккеем, что не так? Все, что происходит на площадке, остается на площадке. Мне хоккей всегда этим и нравился: мужики вышли на площадку, взяли шайбу и поиграли. Потом пожали руки, пошли — чай или кофе попили. А тут фигня какая-то. Где стержень мужской у них был? Заявления писали, меня банили всюду. Думал: «Блин, ну любой из вас, ну встань, даже проиграй, но достойно постой и все». Но нет. Вчера они выделывались, а сегодня заявления стали писать.

Рыспаев провел карьеру в казахстанских клубах — основной и молодежной командах «Барыса», а также усть-каменогорском «Торпедо» (ВХЛ), «Беркуте» (чемпионат Казахстана) и «Номаде» (чемпионат Казахстана, потом ВХЛ). Вызывался в сборную Казахстана. Стал известен благодаря дракам со многими известными хоккеистами КХЛ — Александром Свитовым, Евгением Артюхиным, Евгением Тимкиным и другими. (Илья Андреев)