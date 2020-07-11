КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Назаров отказался входить в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

13:08
Андрей Назаров. Фото photo.khl.ru
Андрей Назаров. Фото photo.khl.ru
Теги:

Известный российский тренер Андрей Назаров отказался входить в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Изначально он был включен в СДК как независимый эксперт, но отказался от работы, о чем поставил в известность лигу.

«КХЛ подбирает кандидатуру на место Назарова и после принятия решения сообщит о нем на своих официальных ресурсах», — говорится в сообщении лиги.

Как ранее сообщалось, председателем СДК остался Валерий Каменский. Постоянным членом комитета назначен Алексей Анисимов.

В качестве независимых экспертов в состав СДК вошли Алексей Бадюков, Ильдар Мухометов, Александр Поляков. Секретарем остался Александр Солнцев.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/07/11/470774.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир