Известный российский тренер Андрей Назаров отказался входить в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Изначально он был включен в СДК как независимый эксперт, но отказался от работы, о чем поставил в известность лигу.

«КХЛ подбирает кандидатуру на место Назарова и после принятия решения сообщит о нем на своих официальных ресурсах», — говорится в сообщении лиги.

Как ранее сообщалось, председателем СДК остался Валерий Каменский. Постоянным членом комитета назначен Алексей Анисимов.

В качестве независимых экспертов в состав СДК вошли Алексей Бадюков, Ильдар Мухометов, Александр Поляков. Секретарем остался Александр Солнцев.