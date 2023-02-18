Нападающий «Витязя» Яремчук: «Надежная игра Дорожко помогает «Витязю», на него можно положиться»
Нападающий «Витязя» Александр Яремчук поделился впечатлениями от победного матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (3:1).
«Отличный матч. Все готовятся к плей-офф. Игры становятся все более плотными. Концовка игры получилась тяжелой, но гол в пустые ворота снял все вопросы.
Надежная игра Дорожко нам помогает. Когда ты выходишь на лед и видишь, что у тебя играет шикарный вратарь, то понимаешь, что на него можешь положиться. И мы стараемся всеми силами Максиму помочь, поймать на себя, чтобы облегчить ему работу.
Первые голы Бусыгина и Васильева? Всегда хорошо, когда ребята приходят в команду и делают результат. Это защитники, забивать — не их основная работа. С вливанием в коллектив у них никаких проблем не было. Мы все вместе, у нас очень дружная команда. Наверное, в такой коллектив легко прийти и стать своим», — сказал Яремчук «РБ Спорт».
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