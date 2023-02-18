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Сегодня, 22:38

Скабелка: «Благодарен команде, что мы сыграли такой матч и победили»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1 ОТ).

«Неплохой матч достаточно, особенно первый и второй периоды. Ребята показывали неплохие скорости, пусть и забили не много голов. Наверное, в этом и вратарская заслуга. Понятно, что ребятам не так легко находить запредельную мотивацию, но я благодарен команде, что мы сыграли такой матч и победили. Готовимся к следующей игре.

Бояркин сыграл достаточно уверенно, помог, где надо. Ансар Шайхмедденов заболел с утра, почувствовал недомогание. Поднялась температура, не смог выйти на матч», — приводит слова тренера сайт «Барыса».

Источник: https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-kunlun-rs-barys-kommentarii-trenerov-video/
ХК Барыс
ХК Куньлунь Ред Стар
Андрей Скабелка
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