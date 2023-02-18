Скабелка: «Благодарен команде, что мы сыграли такой матч и победили»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (2:1 ОТ).

«Неплохой матч достаточно, особенно первый и второй периоды. Ребята показывали неплохие скорости, пусть и забили не много голов. Наверное, в этом и вратарская заслуга. Понятно, что ребятам не так легко находить запредельную мотивацию, но я благодарен команде, что мы сыграли такой матч и победили. Готовимся к следующей игре.

Бояркин сыграл достаточно уверенно, помог, где надо. Ансар Шайхмедденов заболел с утра, почувствовал недомогание. Поднялась температура, не смог выйти на матч», — приводит слова тренера сайт «Барыса».