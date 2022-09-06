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6 сентября, 15:51

Нападающий «Трактора» Ткачев пропустит третий матч подряд из-за болезни

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», нападающий «Трактора» Владимир Ткачев не сможет сыграть в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста», который пройдет 6 сентября и начнется в 17.00 (мск).

Форвард пропустит третью игру подряд на старте сезона из-за болезни.

Также, по нашей информации, стартовым вратарем челябинцев в этом матче станет Сергей Мыльников.

Владимир Ткачев (ХК Трактор)
ХК Автомобилист
ХК Трактор
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