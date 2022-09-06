«Витязь» представил ретро-форму на новый сезон КХЛ

«Витязь» представил новую ретро-форму на сезон-2022/23 в КХЛ.

На игровые свитеры команды нанесены несколько символических элементов для клуба. В центральной части изображен редизайн оригинальной эмблемы «Витязя» образца 1996 года, на рукавах появится изображение кольчуги, а на плечах — отсылки к Чехову и Подольску, городам, в которых команда выступала ранее.

Ретро-форма «Витязя». ХК «Витязь»

Ретро-форма «Витязя». ХК «Витязь»

Ретро-форма «Витязя». ХК «Витязь»

В сезоне-2022/23 «Витязь» выступает в Балашихе из-за проблем с ареной в Подольске.

В нынешнем сезоне команда стартовала с двух побед: над «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Обе встречи завершились со счетом 3:2 в пользу подмосковной команды.