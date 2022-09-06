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6 сентября, 15:34

«Витязь» представил ретро-форму на новый сезон КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ретро-форма «Витязя».
Фото ХК «Витязь»

«Витязь» представил новую ретро-форму на сезон-2022/23 в КХЛ.

На игровые свитеры команды нанесены несколько символических элементов для клуба. В центральной части изображен редизайн оригинальной эмблемы «Витязя» образца 1996 года, на рукавах появится изображение кольчуги, а на плечах — отсылки к Чехову и Подольску, городам, в которых команда выступала ранее.

Ретро-форма «Витязя». Фото ХК «Витязь»
Ретро-форма «Витязя».
ХК «Витязь»
Ретро-форма «Витязя». Фото ХК «Витязь»
Ретро-форма «Витязя».
ХК «Витязь»
Ретро-форма «Витязя». Фото ХК «Витязь»
Ретро-форма «Витязя».
ХК «Витязь»

В сезоне-2022/23 «Витязь» выступает в Балашихе из-за проблем с ареной в Подольске.

В нынешнем сезоне команда стартовала с двух побед: над «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Обе встречи завершились со счетом 3:2 в пользу подмосковной команды.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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