Дер-Аргучинцев — о победе над «Спартаком»: «Все 60 минут играли активно, на команду, поэтому результат пришел»
Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев высказался о победе команды над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:1 ОТ).
«Все молодцы. Все играли очень плотно, очень хорошо. Все 60 минут играли активно, на команду, и поэтому результат пришел. Давайте забудем про то, что третьи периоды не получались когда-то. Не могу сказать, что в первых двух периодах у нас не клеилась игра. Не хватало в завершении и реализации, но возможности были», — приводит пресс-служба КХЛ слова форварда.
Клуб из Челябинска расположился на 6-й строчке в таблице «Востока», набрав 14 очков в 13 играх. 2 октября «Трактор» дома сыграет против «Сибири». Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|8
|5
|19
|2
|Лада
|13
|7
|6
|17
|3
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|4
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|15
|6
|Трактор
|13
|6
|7
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|6
|5
|12
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|11
|9
|Амур
|11
|4
|7
|11
|10
|Барыс
|12
|3
|9
|10
|11
|Адмирал
|11
|3
|8
|8
|12
|Нефтехимик
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|12
|9
|3
|19
|2
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|3
|Динамо М
|12
|9
|3
|18
|4
|Сочи
|12
|8
|4
|16
|5
|Спартак
|13
|7
|6
|16
|6
|СКА
|11
|6
|5
|12
|7
|Куньлунь РС
|13
|6
|7
|12
|8
|ЦСКА
|12
|5
|7
|11
|9
|Северсталь
|11
|5
|6
|11
|10
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|10
|11
|Витязь
|12
|2
|10
|5
Результаты / календарь
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1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
|30.09
|14:00
|
Барыс – Сибирь
|1 : 2
|30.09
|15:00
|
Трактор – Спартак
|2 : 1 ОТ
|30.09
|15:00
|
Автомобилист – Адмирал
|3 : 1
|30.09
|17:00
|
Северсталь – Локомотив
|0 : 5
|30.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|2 : 5
|30.09
|17:10
|
Динамо Мн – Лада
|1 : 2 ОТ
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