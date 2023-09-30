Дер-Аргучинцев — о победе над «Спартаком»: «Все 60 минут играли активно, на команду, поэтому результат пришел»

Нападающий «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев высказался о победе команды над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (2:1 ОТ).

«Все молодцы. Все играли очень плотно, очень хорошо. Все 60 минут играли активно, на команду, и поэтому результат пришел. Давайте забудем про то, что третьи периоды не получались когда-то. Не могу сказать, что в первых двух периодах у нас не клеилась игра. Не хватало в завершении и реализации, но возможности были», — приводит пресс-служба КХЛ слова форварда.

Клуб из Челябинска расположился на 6-й строчке в таблице «Востока», набрав 14 очков в 13 играх. 2 октября «Трактор» дома сыграет против «Сибири». Матч начнется в 17.00 по московскому времени.