Нападающий «Спартака» Голдобин оформил первый хет-трик сезона в КХЛ
Форвард «Спартака» Николай Голдобин отметился хет-триком против «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
27-летний хоккеист стал первым автором хет-трика в сезоне-2023/24 КХЛ. Он дважды отличился во втором периоде и забросил еще одну шайбу в третьем.
Положение команд
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|Западная конференция
|И
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|П
|О
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|2
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|0
|4
|2
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|3
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|4
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|3
|Амур
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|4 : 5 ОТ
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|0 : 3
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|0 : 7
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|- : -
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|- : -
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
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