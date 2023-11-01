Галимов: «Кайф от игры Голдобина, Морозова и Порядина чувствуется и передается команде»
Нападающий «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (6:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Побеждать всегда хорошо, классные эмоции. Но у нас сейчас длинная домашняя серия, и в ней еще два дерби. Поэтому готовимся. В чем феномен Голдобина? Думаю, надо получить всегда удовольствие от того, что ты делаешь. Сейчас у них такая тройка с Морозовым и Порядиным, что они друг друга дополняют. И этот кайф от игры чувствуется и передается команде. Думаю, зрителям также приятно смотреть на это. Впереди у нас дерби с ЦСКА. Хочется, чтобы наших болельщиков было больше на матче», — приводит слова Галимова Metaratings.ru.
«Спартак» набрал 36 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч команда проведет 2 ноября против ЦСКА.
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