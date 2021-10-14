Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«У нас неординарный тренер, яркий человек». Нападающий «Сочи» — о работе с Назаровым

14 октября, 22:24
Теги:

Нападающий «Сочи» Василий Глотов поделился мнением о главном тренере команды Андрее Назарове.

— Скажите честно: вы волновались, когда узнали, что ХК «Сочи» возглавит Андрей Назаров?

— Я пообщался с ребятами, которые работали вместе с Андреем Викторовичем. Позвонил Паше Порядину, Эмилю Галимову. Они очень уважительно о нем отзывались.

Я был взволнован, но с позитивной точки зрения. Понимал, что начинается новый этап. У нас неординарный тренер, яркий человек, под руководством которого очень интересно работать.

Он стал тренером в молодом возрасте, много сезонов работал в КХЛ, одержал много побед. Для меня — это колоссальный опыт. Впитываю, как губка, — сказал Глотов официальному сайту сочинцев.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/media/news/vasiliy-glotov-khochu-izvinitsya-pered-maksom-tretyakom/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Глава Всемирного банка призвал РФ быть «транспарентной» по теме госдолга
1
0