Нападающий «Сочи» Василий Глотов поделился мнением о главном тренере команды Андрее Назарове.

— Скажите честно: вы волновались, когда узнали, что ХК «Сочи» возглавит Андрей Назаров?

— Я пообщался с ребятами, которые работали вместе с Андреем Викторовичем. Позвонил Паше Порядину, Эмилю Галимову. Они очень уважительно о нем отзывались.

Я был взволнован, но с позитивной точки зрения. Понимал, что начинается новый этап. У нас неординарный тренер, яркий человек, под руководством которого очень интересно работать.

Он стал тренером в молодом возрасте, много сезонов работал в КХЛ, одержал много побед. Для меня — это колоссальный опыт. Впитываю, как губка, — сказал Глотов официальному сайту сочинцев.