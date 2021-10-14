Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4).

«Получился боевой матч, с нашей стороны было много индивидуальных ошибок и технического брака. Пропустили в меньшинстве, пропустили в большинстве. У «Нефтехимика» было очень много хороших моментов, но не сумели забить вовремя, а соперник оказался чуть поудачливее. В конце могли сравнять счет, но рижан спасла перекладина. Парни старались и сражались до конца, руки никто не опускал. Все хотели победить, но сложилось по-другому», — приводит слова тренера сайт КХЛ.