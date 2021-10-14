Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Леонтьев — о поражении от рижского «Динамо»: «Парни старались и сражались до конца, руки никто не опускал»

14 октября, 22:48
Теги:

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4).

«Получился боевой матч, с нашей стороны было много индивидуальных ошибок и технического брака. Пропустили в меньшинстве, пропустили в большинстве. У «Нефтехимика» было очень много хороших моментов, но не сумели забить вовремя, а соперник оказался чуть поудачливее. В конце могли сравнять счет, но рижан спасла перекладина. Парни старались и сражались до конца, руки никто не опускал. Все хотели победить, но сложилось по-другому», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/14/491081.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Глава Всемирного банка призвал РФ быть «транспарентной» по теме госдолга
0