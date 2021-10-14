Леонтьев — о поражении от рижского «Динамо»: «Парни старались и сражались до конца, руки никто не опускал»
14 октября, 22:48
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (3:4).
«Получился боевой матч, с нашей стороны было много индивидуальных ошибок и технического брака. Пропустили в меньшинстве, пропустили в большинстве. У «Нефтехимика» было очень много хороших моментов, но не сумели забить вовремя, а соперник оказался чуть поудачливее. В конце могли сравнять счет, но рижан спасла перекладина. Парни старались и сражались до конца, руки никто не опускал. Все хотели победить, но сложилось по-другому», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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