Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:29

Нападающий СКА Хайруллин — о праздновании Нового года: «Морсик, водичка»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, а также рассказал, как будет праздновать Новый год.

«Мы играли по счету, довели матч до победы. Считаю, что 4:0 хороший результат, хорошая победа. Сыграли на ноль, порадовали болельщиков. Есть ли новогоднее настроение? Особо такого настроения нет. Идет чемпионат, игры через день. Вздохнуть даже бывает нет времени. Сейчас немного переведем дух. Соберемся семьями, немного расслабимся. И потом уже в бой после Нового года. Мы, спортсмены, должны следить за собой. Морсик, водичка. А самое главное — совместное времяпровождение с семьей», — приводит слова Хайруллина «Спорт День за Днем».

СКА завершил 2023 год на четвертом месте в Западной конференции с 61 очком после 45 проведенных матчей. Первый матч в 2024 году армейцы проведут 3 января дома против «Витязя».

Источник: Спорт День за Днем
Марат Хайруллин
ХК СКА
0
Читайте также
Топ-10 главных скандалов 2023 года в футболе
Шахматисты Гунина и Карлсен выиграли чемпионат мира по блицу
ВС России поразили на Украине филиал центра управления космическими средствами
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X в 2024 году
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Динамо» Каблуков назвал самый памятный момент в 2023 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 46 29 17 63
2 Авангард 44 29 15 61
3 Сал. Юлаев 44 27 17 57
4 Лада 47 24 23 57
5 Трактор 46 25 21 55
6 Автомобилист 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 46 20 26 48
9 Амур 44 19 25 46
10 Нефтехимик 46 17 29 43
11 Барыс 45 15 30 37
12 Адмирал 44 14 30 37
Западная конференция И В П О
1 Спартак 47 30 17 66
2 Локомотив 44 30 14 63
3 Динамо М 46 29 17 62
4 СКА 45 30 15 61
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
7 Северсталь 45 20 25 47
8 Динамо Мн 44 19 25 42
9 Витязь 45 15 30 36
10 Куньлунь РС 46 15 31 35
11 Сочи 46 14 32 33
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 00:00
Северсталь – Амур
 - : -
3.01 00:00
СКА – Витязь
 - : -
3.01 00:00
Сочи – Металлург Мг
 - : -
3.01 00:00
Авангард – Сал. Юлаев
 - : -
3.01 00:00
Сибирь – Адмирал
 - : -
3.01 00:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
3.01 00:00
Локомотив – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости