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Сегодня, 17:15

Нападающий СКА Воробьев: «Не обращаю внимания на свою статистику»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий СКА Михаил Воробьев прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Здорово, что выиграли, я надеюсь, сделали приятное болельщикам и себе задали настроение на Новый год. Я не обращаю внимания на свою статистику. Другие ребята забивают, главное, что команда выигрывает, остальное — второстепенно. Мы всегда стараемся выигрывать, особенно когда играем дома при своих болельщиках. Так что все реально», — приводит слова Воробьева «РБ Спорт».

Воробьев в нынешнем сезоне КХЛ провел 39 матчей и набрал 28 (13+15) очков за результативность. СКА завершил 2023 год на четвертом месте в таблице Западной конференции.

Источник: РБ Спорт
Михаил Воробьев
ХК СКА
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3 Сал. Юлаев 44 27 17 57
4 Лада 47 24 23 57
5 Трактор 46 25 21 55
6 Автомобилист 47 25 22 55
7 Ак Барс 45 25 20 52
8 Сибирь 46 20 26 48
9 Амур 44 19 25 46
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4 СКА 45 30 15 61
5 Торпедо 45 27 18 57
6 ЦСКА 45 23 22 50
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