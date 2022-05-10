«Кажется, этот момент помнят все». Нападающий СКА вспомнил курьезный гол, забитый в свои ворота

Нападающий СКА Кирилл Марченко, 2 мая подписавший контракт с «Коламбусом», в интервью «СЭ» вспомнил гол, забитый им в свои ворота в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста», состоявшегося 8 сентября 2021 года.

— С кем из руководства «Коламбуса» больше всего поддерживали связь? Наверняка ведь клуб вел все эти несколько лет и просил что-то скорректировать в своей игре.

— Да нет, каких-то особых корректировок не было. Мне и в СКА подсказывали все необходимые нюансы. Сейчас нахожусь на таком уровне, когда сам понимаю все свои грубые ошибки. Как-то особо рассказывать про них мне не нужно.

Например, в этом сезоне вообще один раз забил в свои ворота, когда играли с «Автомобилистом». И спасибо ребятам из СКА, что мне никто ничего не сказал и не стал упрекать.

Кажется, этот момент помнят все. Мне есть в чем себя упрекнуть, и я понимаю, что это моя ошибка. А глобально корректировать мою игру никто не берется.

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