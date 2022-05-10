Форвард сборной России объяснил отличие российского хоккея от североамериканского

Бывший нападающий СКА Кирилл Марченко, 2 мая подписавший контракт с «Коламбусом», в интервью «СЭ» на простом примере из матча на Олимпиаде-2022 объяснил, в каких игровых аспектах российский хоккей отличается от североамериканского.

— Как плотно следили за результатами «Блю Джекетс»? Уже есть понимание, в какой хоккей играет Брэд Ларсен?

— Это ведь первый сезон Ларсена в роли главного тренера «Коламбуса». До этого был Торторелла, и, насколько понимаю, хоккей очень сильно поменялся. Торторелла — великий тренер, но у него свои убеждения и свои психологические приемы. Так что в последний год система «Коламбуса» точно изменилась. Но пока не могу сказать, в какую сторону. В основном все команды играют в похожий хоккей. И я сейчас говорю даже не про схемы и тактику, а про понимание игры и скорости — почти все бегут и активно играют в давление.

Например, когда был на Олимпиаде, обращал внимание на североамериканские команды. У них хоккей построен следующим образом: ты просто как можно быстрее бежишь в атаку, и у тебя все сфокусировано вокруг чужих ворот. Нужно доставить до них шайбу либо броском, либо с боем вылезти туда, либо опасно прострелить — все там, все туда. Если это не удается сделать, то все мгновенно бегут обратно. И получается, что люди просто бегают туда-обратно — никто не делает ни улиток, ни каких-то попыток сохранить шайбу. Это ключевое отличие от нашего хоккея. Сейчас главное — как можно быстрее привыкнуть к этому.

2 мая россиянин был выбран «Блю Джэкетс» во втором раунде драфта-2018 под общим 49-м номером.

В нынешнем сезоне 21-летний Марченко провел в регулярном чемпионате за СКА 39 матчей и набрал 20 (12+8) очков

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