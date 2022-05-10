Форвард сборной России объяснил отличие российского хоккея от североамериканского
Бывший нападающий СКА Кирилл Марченко, 2 мая подписавший контракт с «Коламбусом», в интервью «СЭ» на простом примере из матча на Олимпиаде-2022 объяснил, в каких игровых аспектах российский хоккей отличается от североамериканского.
— Как плотно следили за результатами «Блю Джекетс»? Уже есть понимание, в какой хоккей играет Брэд Ларсен?
— Это ведь первый сезон Ларсена в роли главного тренера «Коламбуса». До этого был Торторелла, и, насколько понимаю, хоккей очень сильно поменялся. Торторелла — великий тренер, но у него свои убеждения и свои психологические приемы. Так что в последний год система «Коламбуса» точно изменилась. Но пока не могу сказать, в какую сторону. В основном все команды играют в похожий хоккей. И я сейчас говорю даже не про схемы и тактику, а про понимание игры и скорости — почти все бегут и активно играют в давление.
Например, когда был на Олимпиаде, обращал внимание на североамериканские команды. У них хоккей построен следующим образом: ты просто как можно быстрее бежишь в атаку, и у тебя все сфокусировано вокруг чужих ворот. Нужно доставить до них шайбу либо броском, либо с боем вылезти туда, либо опасно прострелить — все там, все туда. Если это не удается сделать, то все мгновенно бегут обратно. И получается, что люди просто бегают туда-обратно — никто не делает ни улиток, ни каких-то попыток сохранить шайбу. Это ключевое отличие от нашего хоккея. Сейчас главное — как можно быстрее привыкнуть к этому.
2 мая россиянин был выбран «Блю Джэкетс» во втором раунде драфта-2018 под общим 49-м номером.
В нынешнем сезоне 21-летний Марченко провел в регулярном чемпионате за СКА 39 матчей и набрал 20 (12+8) очков
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4