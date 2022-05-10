Бывший форвард СКА Марченко объяснил свой отъезд в Северную Америку

Нападающий питерского клуба Кирилл Марченко, 2 мая подписавший контракт с «Коламбусом», в интервью «СЭ» рассказал, почему решил попробовать свои силы за океаном.

— Что вас подтолкнуло к переезду в Северную Америку?

— И в жизни, и в карьере есть определенные этапы. Я посчитал, что мой этап в Санкт-Петербурге подошел к концу. Я отыграл здесь четыре года. Сейчас только хочется выразить благодарность и болельщикам, и системе СКА за развитие. Готов к переезду и морально, и в других аспектах. Так что собираюсь за океан без какой-то доли сомнения.

— Когда примерно решили для себя, что уезжаете в «Коламбус»?

— Не могу точно ответить на этот вопрос. И по ходу этого сезона, и после него были предложения остаться. Понятно, что раньше где-то в голове проецировал свой отъезд, потому что все хотят играть в НХЛ. Да, были мысли, что нужно ехать по окончании контракта. В итоге так и получилось. Но по ходу сезона старался гнать эти мысли, так как у меня было действующее соглашение со СКА и я играл за этот клуб. Поэтому в каждой игре старался показывать свой максимум.

— Вы ведь могли уехать за океан еще после того, как «Югру» исключили из КХЛ.

— Да, у меня был вариант уехать в CHL. Но тогда мне было 17 лет, и я не был готов к переезду ни морально, ни физически. Тем более что предложение уехать в Канаду поступило достаточно резко и неожиданно. Тогда не хотелось так быстро покидать свою семью. Но уже в то время задумывался о том, что рано или поздно нужно будет уехать и попробовать себя в Северной Америке. Плюс на тот момент я уже был задрафтован «Коламбусом». Говорил сам себе: «Придет время, и ты поедешь». И вот — время пришло.

В нынешнем сезоне 21-летний Марченко провел в регулярном чемпионате за СКА 39 матчей и набрал 20 (12+8) очков.

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