Бывший форвард СКА Марченко объяснил свой отъезд в Северную Америку
Нападающий питерского клуба Кирилл Марченко, 2 мая подписавший контракт с «Коламбусом», в интервью «СЭ» рассказал, почему решил попробовать свои силы за океаном.
— Что вас подтолкнуло к переезду в Северную Америку?
— И в жизни, и в карьере есть определенные этапы. Я посчитал, что мой этап в Санкт-Петербурге подошел к концу. Я отыграл здесь четыре года. Сейчас только хочется выразить благодарность и болельщикам, и системе СКА за развитие. Готов к переезду и морально, и в других аспектах. Так что собираюсь за океан без какой-то доли сомнения.
— Когда примерно решили для себя, что уезжаете в «Коламбус»?
— Не могу точно ответить на этот вопрос. И по ходу этого сезона, и после него были предложения остаться. Понятно, что раньше где-то в голове проецировал свой отъезд, потому что все хотят играть в НХЛ. Да, были мысли, что нужно ехать по окончании контракта. В итоге так и получилось. Но по ходу сезона старался гнать эти мысли, так как у меня было действующее соглашение со СКА и я играл за этот клуб. Поэтому в каждой игре старался показывать свой максимум.
— Вы ведь могли уехать за океан еще после того, как «Югру» исключили из КХЛ.
— Да, у меня был вариант уехать в CHL. Но тогда мне было 17 лет, и я не был готов к переезду ни морально, ни физически. Тем более что предложение уехать в Канаду поступило достаточно резко и неожиданно. Тогда не хотелось так быстро покидать свою семью. Но уже в то время задумывался о том, что рано или поздно нужно будет уехать и попробовать себя в Северной Америке. Плюс на тот момент я уже был задрафтован «Коламбусом». Говорил сам себе: «Придет время, и ты поедешь». И вот — время пришло.
В нынешнем сезоне 21-летний Марченко провел в регулярном чемпионате за СКА 39 матчей и набрал 20 (12+8) очков.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4