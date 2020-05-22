Нападающий Саян Данияр принял квалификационное предложение «Барыса»

Нападающий Саян Данияр принял предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом. Двухстороннее соглашение рассчитано на два сезона до 30 апреля 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл в трех различных лигах. Основную часть сезона он провел в «Номаде», став одним из лучших бомбардиров команды. В ВХЛ нападающий сыграл 53 матча и заработал 21 (12+9) балл. Также в его активе 5 матчей в МХЛ за «Снежных барсов» (2+4) и 2 матча в КХЛ за «Барыс».