Тимкин — о поражении от «Амура»: «Для нас это будет хорошим уроком»
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:2 Б), а также поделился впечатлениями о своем возвращении в состав команды.
— Первая игра после возвращения. Как себя чувствовали? Насколько было тяжело влиться в ритм?
— Чувствую себя хорошо, полностью восстановился, в ритм влился. Настрой у команды был запредельный, просто «Амур» хорошо сыграл, они ловили на себя шайбу. Такие игры бывают, ничего не сделаешь.
— В чем причина такого неудачного начала встречи?
— Сложно сказать, но настраивались хорошо. Просто так получилось.
— Насколько для команды имеет значение, что прервалась победная серия?
— Мы настраиваемся на каждый матч, идем шаг за шагом. Стараемся выиграть каждую встречу. Будем прогрессировать, для нас это станет хорошим уроком.
— У вас был хороший момент...
— Да, надо было забивать. Начал что-то перебирать, надо было бросить. Может, забил бы.
— Что положительного из этой игры можно вынести?
— Мы отыгрались, для нас это урок — находить силы, эмоции, входить в игру. Впереди «Зеленое дерби», настраиваемся на матч. Все прекрасно понимают, куда мы едем.
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