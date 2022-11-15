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15 ноября, 17:15

Нападающий Потапов подписал контракт с «Динамо» до конца сезона

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Алексей Потапов подписал контракт с московским «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца сезона и носит односторонний характер. 33-летний спортсмен будет играть под номером 89.

14 ноября контракт с Потаповым расторг «Трактор». Нападающий провел 7 матчей в текущем сезоне регулярном чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

Потапов — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2018, 2021). Он выигрывал трофей вместе с «Ак Барсом» и «Авангардом».

Источник: https://t.me/dynamo_ru/21355
Алексей Потапов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Трактор
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